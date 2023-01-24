Глава Кемерова прокомментировал транспортные заторы на улицах города после закрытия двух улиц

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Утром 24 января, в первый день перекрытия улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, Кемерово сковали 10-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

В настоящий момент серьезные заторы образовались на проспекте Октябрьском (на участке до Кузбасского моста), проспекту Химиков, улице Тухачевского (от ФПК до проспекта Ленина), Притомскому проспекту. Движение по проспекту Ленина затруднено практически на всем протяжении вплоть до улицы Дзержинского.

Мэр города Дмитрий Анисимов прокомментировал ситуацию на дорогах в своем телеграм-канале. Он отметил, что сегодня первое, самое сложное утро после перекрытия движения на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. По его словам с раннего утра на всех ключевых магистралях и перекрестках дежурят дорожники, транспортники и сотрудники ГИБДД.

- Тем не менее есть затруднения в дорожном движении. Поэтому сейчас специалисты ЦОДД анализируют трафик, смотрят, как перераспределились потоки, - сказал мэр, отметив, что в течении дня будет внесена корректировка в работу светофоров и других средств регулирования дорожного движения.