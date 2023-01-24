В Кемерове вышли на линию бесплатные автобусы №25А

Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня, 24 января, в Кемерове на линию вышли бесплатные автобусы № 25А. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что маршрут этого автобуса - временный, он будет работать в период закрытия на реконструкцию улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина и ремонта трамвайных путей. Автобус запустили, чтобы компенсировать горожанам укороченный маршрут трамвая № 1 - вагоны теперь следуют только до остановки «Собор».

Фото: администрация г. Кемерово

Бесплатный автобус курсирует от остановки «Почта» на улице Соборной до промышленно-торговой зоны на улице Терешковой (остановки «Водолей», куда ходил прежде трамвай). Его расписание максимально приближено к трамваю №1.