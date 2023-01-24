В Кузбассе составили рейтинг дорог, отремонтированных по нацпроекту в 2022 году

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе определили самые современные, социальные и протяженные объекты, построенные и отремонтированные в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рейтинг составило региональное Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Самым протяженным капитально отремонтированным участком стала автомобильная дорога Томск - Мариинск. Работы велись с 2019 года, за это время отрезок длиной 20 км был полностью приведен в нормативное состояние.

Самой туристической транспортной артерией названа трасса Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, ведущая к горнолыжному комплексу «Шерегеш». Здесь за два года капитально отремонтировали так же 20-километровый участок.

Участок дороги по улице Пролетарской в Кемерове стал самым современным отремонтированным объектом нацпроекта. В ходе работ там были уложены инженерные сети, ливневая канализация, заменены трамвайные пути и контактная сеть.

Самой социально значимой в 2022 году названа новая дорога от Пойменного шоссе до нового инфекционного комплекса в Новокузнецке, где медицинскую помощь получают жители всего юга Кузбасса. Эта дорога проектировалась параллельно со строительством больницы имени В.В. Бессоненко.

Всего в 2022 году в регионе, благодаря нацпроекту, было приведено в нормативное состояние свыше 200 км дорог.