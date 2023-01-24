Огонь зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» прибыл в Кузбасс

На торжественной церемонии. Фото: телеграм-канал Серегя Кузнецова

Огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», зажженный в Якутии, прибыл в Кузбасс. Первым городом, который встретил огонь, стал Новокузнецк.

Сегодня там состоялась торжественный старт эстафеты огня. Факел пронесут по маршруту от на Площади Побед Кузнецкого металлургического комбината до вокзала и на последнем этапе передадут Таштагольскому району. Затем огонь отправится в Междуреченск, а 25 февраля завершит свое путешествие в Кемерове - на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Ледовом дворце «Кузбасс».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал старт эстафеты огня Игр «Дети Азии» в Кузбассе историческим моментом. По его словам, это мероприятие связывает спортивные, олимпийские традиции и поколения, объединяет участников разных стран мира.

- Принимать Международные спортивные игры «Дети Азии» - большая честь и ответственность для нашего региона. Факелоносцами стали самые достойные люди, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Кузбассе, - сказал Сергей Цивилев.