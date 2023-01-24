В Кузбассе полицейские вытащили из сугроба ГАЗель с туристами из Новосибирска

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецком районе полицейские помогли вытащить ГАЗель, застрявшую в сугробе. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ДПС, патрулируя дорогу Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк, по которой многие туристы едут с «Шерегеша», заметили застрявший в сугробе автомобиль ГАЗель. Оказалось, что пассажиры возвращались с горнолыжного курорта в Новосибирск, однако из-за снегопада и метелей водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где забуксовал в глубоком снегу. Туристы попытались сами вытащить машину, но она еще сильнее увязала в рыхлом сугробе.

Полицейские расчистили лопатами путь к автомобилю и вместе с пассажирами ГАЗели вытолкали его на проезжую часть.

В полиции напомнили, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб. Для этого нужно звонить по единому телефону полиции «02» («102» - с мобильного), в дежурную часть ГИБДД 8-(3842)-71-85-18, 71-85-19 или дежурную часть ГУ МВД по Кемеровской области 8-(3842)-32-73-12.