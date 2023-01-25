С 1 февраля в Кемерове запустят автобус №45, который будет курсировать от остановки «Улица Свободы» до горбольницы №11. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово

Автобусы выйдут на замену маршрутки №45т, которая, как отметили в мэрии, сейчас фактически не обслуживается частным перевозчиком. В автобусах будут действовать все льготы и проездные. В будние дни на линию будут выходить пять единиц транспорта, в выходные – три.

Путь следования маршрута №45 будет следующим:

В сторону Рудничного района: остановка «улица Свободы», улица Свободы, улица Каменская, проспект Молодежный, проспект Химиков, бульвар Строителей, проспект Ленина, улица Волгоградская, проспект Октябрьский, улица Терешковой, Сосновый бульвар, остановка «Кардиоцентр», Сосновый бульвар, улица Терешковой, проспект Шахтеров, улица Ракитянского, улица Антипова, остановка «11 ГРБ»

В сторону ФПК: остановка «11 ГРБ», улица Антипова, улица Ракитянского, проспект Шахтеров, улица Терешковой, Сосновый бульвар, остановка «Кардиоцентр», Сосновый бульвар, улица Терешковой, проспект Октябрьский, бульвар Строителей, проспект Химиков, проспект Молодежный, улица Каменская, улица Свободы, остановка «улица Свободы».