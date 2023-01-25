В Кузбассе шестилетней девочке удалили большую опухоль почки

Фото: Минздрав Кузбасса.

Врачи детского отделения Кузбасского клинического онкологического диспансера удалили шестилетней девочке большую опухоль почки. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В конце октября 2022 года маленькая пациентка с мамой обратились к педиатру с жалобами на боли в животе. Медик заметил выпирающую левую половину живота у девочки и назначил несколько исследований. Они показали, что у ребенка в почке новообразование размером 17 на 10 сантиметров.

В результате дальнейших обследований в онкодиспансере у девочки диагностировали нефробластому - высокозлокачественную опухоль, которая чаще всего встречается у детей младше пяти лет. Ребенку провели два курса химиотерапии, благодаря которым новообразование уменьшилось практически вдвое. После этого маленькую пациентку прооперировали, удалив опухоль вместе с пораженной почкой. Вмешательство длилось два с половиной часа.

Сейчас девочку ждет химиолучевая терапия, которая продлится 27 недель.

Врачи призвали родителей следить за состоянием здоровья детей и обращаться к специалистам при любых подозрениях.