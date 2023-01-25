Молочные реки: выгодно ли открывать фермерское хозяйство

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Несмотря на активное развитие сельского хозяйства, молочная отрасль все еще остается привлекательной для входа новых предпринимателей. В преддверии XIV Съезда Национального Союза производителей молока Россельхозбанк рассказывает о перспективах открытия молочной фермы.

Потребление молока и молочных продуктов в нашей стране составляет порядка 242,2 кг на человека в год, при этом к 2025 году ожидается рост до 245,5 кг на человека. Пока Россия не достигла нормы Минздрава по потреблению молока – должно быть почти на 30% больше.

Целевой уровень самообеспеченности молоком, установленный Доктриной продовольственной безопасности России, составляет 90% (сейчас 84%). Достижение этого показателя ожидается к 2027 году, поэтому в этой отрасли хорошие шансы выйти на рынок и найти своего потребителя.

Богатый практический опыт аграриев, обобщенный Россельхозбанком, показал, что для входа на рынок молочного фермерства будет достаточно 1 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы начать содержать хозяйство из нескольких коров и запустить бизнес по продаже продуктов. Ферма будет приносить прибыль в среднем 150 тыс. рублей в месяц и окупится через 2 года.

Чтобы развивать молочную ферму, стоит пройти обучение – не обязательно в вузе, можно и ускоренный интенсив. Россельхозбанк с 2020 года реализует проект «Школа фермера»: за 2-3 месяца студенты успевают поучиться в агровузе, получить практические навыки и разработать бизнес-план.

Для тех, кто уже открыл свой бизнес, в развитии поможет активное внедрение «цифры». Хорошим помощников в сбыте может стать маркетплейс Свое Родное - это онлайн-витрина, регистрация на которой бесплатна, а продвижение платформы с товарами берет на себя Россельхозбанк. А на площадке Свое Фермерство можно приобрести коров, оборудование и корм для них, воспользоваться услугами телеветеринарии, мониторингом рождения телят, пообщаться с экспертами и т.д.

Партнерский материал.

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