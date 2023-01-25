Житель Кузбасса получил условный срок за смерть двух мужчин

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В Кузбассе суд признал 39-летнего жителя Юрги виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина попросил двух своих знакомых прочистить канализационный колодец. При этом трудовые договоры он с ними не заключал, инструктаж по мерам безопасности не провел и не проверил специальным прибором загазованность колодца. В результате при спуске в коллектор мужчины погибли. Экспертиза показала, что причиной их смерти стало отравления оксидом углерода.

Суд признал мужчину виновным и назначил два года лишения свободы условно.