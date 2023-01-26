В Кузбассе открылся первый исправительный центр при предприятии

Делегация посетила производственную площадку. Фото: АПК.

В Кузбассе открылся первый при предприятии исправительный центр для заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Центр создан на базе завода по производству железобетонных изделий ООО «Кемеровский ДСК». Сюда на принудительные работы будут направлять заключенных по решению суда. Осужденные смогут таким образом восстановить профессиональные навыки и социальные связи.

- Программа исправительных центров по Кузбассу в прошлом году перевыполнена: в целом в 2022 году на территории региона создано 475 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что программа будет продолжена. Так, в ближайшие два месяца будет открыт участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ) при КАО «Азот», рассчитанный на 162 человека. Кроме того, «Кемеровский ДСК» планирует построить новый УФИЦ до 400 мест.

По словам замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова, Кузбасс перевыполнил поручение президента и показывает динамику роста количества таких мест для социализации заключенных.

- Вчера Госдума во втором чтении приняла закон о пробации, который предусматривает ресоциализацию гражданина. Когда человек выходит из исправительной колонии, он трудоустраивается в соответствии с индивидуальной программой, ему будут оказаны социальные, медицинские, образовательные услуги. Надеемся, что этот закон будет частью большой работы, - рассказал он.