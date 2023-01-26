В трех больницах Кузбасса появилось новое оборудование

Фото: пресс-служба АПК.

В трех больницах Кузбасса приобретено новое оборудование: в Кузбасскую областную клиническую больницу поступил рентгеновский аппарат С-дуга, в Киселевскую городскую больницу - аппарат УЗИ, а в Кузбасский клинический кардиологический диспансер - реабилитационные подвесы для вертикализации пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Оборудование приобретено как по федеральному нацпроекту «Здравоохранение», так и в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Кузбасса».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что несмотря на все сложности регион продолжит переоснащать больницы и поликлиники современным оборудованием. При этом приоритет будет отдаваться российским аппаратам - чтобы избежать перебоев с поставками медтехники и комплектующих к ней.

- В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в учреждения региона поступит более 800 единиц оборудования, еще 568 приобретем за счет средств регионального бюджета, - рассказал глава региона.