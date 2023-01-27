В Кузбассе супруги получили по 15 лет колонии за торговлю наркотиками

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе супружеская пара и три их подельника получили большие сроки за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фигуранты организовали в Новокузнецке крупный канал сбыта героина и синтетического наркотика, так называемого «белого китайца». Инициатором незаконного бизнеса была 41-летняя женщина - цыганка по национальности. Ее муж выполнял функции поставщика, а подельники-наркоманы передавали запрещенные вещества непосредственно клиентам.

Драгдидеров задержали весной 2020 года. У женщины при досмотре нашли 26 свертков с наркотиками, в ее доме – еще около 30 таких свертков. Также запрещенные вещества были обнаружены у ее мужа. Общая масса наркотиков составила более 50 граммов. Супругам и их подельникам было предъявлено обвинение в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Суд признал супругов-дилеров виновными и назначил каждому из них по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их подельники получили в качестве наказания 8,6, 9,6 и 10 лет лишения свободы.