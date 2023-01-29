На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Топкинском округе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагедия случилась в 27 января на 255 километре дороги Р-255 «Сибирь». Столкнулись автомобиль «Киа Рио» и грузовик «Даф» с полуприцепом. По предварительным данным, это произошло после того, как водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель «Киа» получил травмы, а его пассажирка, 60-летняя женщина, погибла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.