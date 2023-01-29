Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 2:58

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Топкинском округе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагедия случилась в 27 января на 255 километре дороги Р-255 «Сибирь». Столкнулись автомобиль «Киа Рио» и грузовик «Даф» с полуприцепом. По предварительным данным, это произошло после того, как водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель «Киа» получил травмы, а его пассажирка, 60-летняя женщина, погибла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.