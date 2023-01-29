Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на первый рабочий день

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 30 января, в Кузбассе будет теплая и снежная погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха составит -8... -13 градусов, местами -15...-20, днем -4... -9 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. По области пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами возможны поземки, метели, на дорогах - гололедица, снежные заносы.

В Кемерове ночью будет -10... -12 градусов, днем -7...-9. Также ожидается небольшой снег, местами метель, гололедица.