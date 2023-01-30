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НовостиПроисшествия30 января 2023 2:36

В Кузбассе сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки пятнадцать человек

Пожар произошел в Прокопьевске
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: МЧС Кузбасса.

Фото: МЧС Кузбасса.

В Прокопьевске произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Ленина. Сотрудники МЧС спасли из огня пятнадцать человек

О возгорании в оперативную службу сообщили жители дома. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в подъезде был сильный дым. 20 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно, еще 15-ти, в том числе четырем детям, понадобилась помощь спасателей. Специалисты, используя специальные спасательные устройства, вывели людей на свежий воздух.

Пожар был оперативно потушен. Источник возгорания находился на лестничной площадке четвертого этажа. В результате ЧП обгорел электрический щиток, кабель и пол в одной из квартир. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.