Кузбасские врачи спасли жизнь стремительно теряющей вес женщине

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Кузбасские хирурги спасли жизнь женщине, которая стремительно теряла вес из-за белковой недостаточности. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Пациентка поступила в КОКБ им. С.В.Беляева в тяжелом состоянии. Три года назад женщина перенесла операцию на желудке, тонком кишечнике и двенадцатиперстной кишке. Организм жительницы отреагировал на оперативное вмешательство так, что питательные вещества и микроэлементы перестали усваиваться. Результат - стремительная потеря веса и белковая недостаточность, которая привела также к плохому самочувствию, слабости и отечности.

Чтобы сохранить жизнь пациентке хирурги провели реконструктивную операцию на желудочно-кишечном тракте. Через несколько суток состояние женщины улучшилось.