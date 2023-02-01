БелАЗ смертельно травмировал женщину на разрезе в Кемерове

Во вторник, 31 января, на Кедровском угольном разрезе произошла трагедия: БелАЗ наехал на женщину, в результате чего она скончалась на месте. Об инциденте рассказали пользователи соцсетей.

Огромная машина смертельно травмировала сотрудника лаборатории, которая брала пробы масла. Погибшей было 57 лет.

Фото: телеграм-канал ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)

Очевидцы разместили в интернете фото с места трагедии. На них видно, что машина раздавила женщине голову.

После произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, которая занимается расследованием случившегося.