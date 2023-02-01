В Кемерове 11-летней школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове 11-летней школьнице, которую покусала собака в Заводском районе, выплатят компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Летом 2022 года на девочку в частном секторе напала собака - животное было домашним, но сорвалось с цепи и выбежало за пределы двора. Пес покусал школьницу, отчего у нее остались шрамы на бедре. Кроме того, девочка сильно испугалась и теперь не может выходить на улицу без взрослых.

Прокурор Заводского района обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с хозяйки собаки, которая не проконтролировала надежностью крепления цепи и ошейника животного. В итоге суд постановил взыскать с владелицы 50 тысяч рублей.