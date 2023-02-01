В Таштаголе завершили строительство канатно-кресельной дороги к Играм «Дети Азии»

Фото: АПК.

По четырехместной канатной дороге на горе Туманная протяженностью свыше 1,2 км в час смогут подняться более 1300 человек в одну сторону. Подъем займет всего восемь минут.

- Для подготовки склона закуплен новый ратрак и три снегогенератора для напыления искусственного снежного покрова трасс. Важно, что все запланированные работы сделаны в срок, есть время провести тестовые испытания, обкатку, чтобы к приезду участников соревнований все было готово и проверено с точки зрения безопасности, - отметил Сергей Цивилев.

Он уточнил, что на возведение спортивного объекта было направлено свыше 300 миллионов рублей.

Напомним, что завтра, 2 февраля, в 12.00 Таштагольский район примет эстафету II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», после этого огонь передадут в специальной капсуле Междуреченску, где его встретят 10 февраля. Финиш шествия символа Игр по Кузбассу назначен на 25 февраля в Кемерове.