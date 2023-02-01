Кузбассовцы-«яблочники» вновь смогут расплачиваться телефоном

Фото: пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС и МТС-Банк объявляют о запуске МТС Pay - сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Пользоваться им смогут владельцы карт других российских банков и абоненты всех операторов.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль - Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для бесконтактной оплаты с помощью «яблочных» гаджетов картами различных российских банков. Платежи будут надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

Стартовая версия Pay Tag станет доступна в начале февраля в Москве, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, в том числе и в Кемеровской области. Оставить предзаказ на модуль на сайте можно уже сейчас.

- Для владельцев iPhone после ухода Аpple Pау с российского рынка пропала возможность расплачиваься смартфоном. Между тем многие успели оценить, насколько это удобно. С помощью MTC Pay любители «яблочных» гаджетов могут забыть про «пластик». Важно, что в приложение можно добавлять карты разных банков, и в перспективе не только «Мир», но и других платежных систем, - комментирует директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

О готовности Pay Tag сделавшие предзаказ узнают из SMS от банка.