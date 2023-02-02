В Кузбассе зарегистрировали случаи заболевания корью

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В Кузбассе специалисты зафиксировали три очага групповой заболеваемости кори. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Инфекция была выявлена в трех территориях: Новокузнецке, Прокопьевске и Топкинском районе. Отмечается, что заболевших девять человек. Это представители цыганского населения, а также граждане, прибывшие из Таджикистана. Все они получают медициинскую помощь.

В ведомстве напомнили, что корь – очень заразное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для болезни характерна высокая температура и сыпь. При кори возможны серьезные осложнения.