На пожаре в Белове погибли две пенсионерки

Фото: архив "КП", Веленгурин Владимир

Печальный случай произошел в частном секторе на улице Чкалова (микрорайон "ЗИЧ"). Местные жители заметили дым, вырывающийся из дома, где проживали две бабушки.

Пожарные добрались не сразу (впопыхах им сообщили неточный адрес). Но спасти кого-то все равно было невозможно: пенсионерки 1955 и 1938 годов рождения уже были мертвы.

Региональное управление МЧС подчеркивает, что пока что причина смерти пожилых женщин неизвестна.

Соседи говорят, что старушки были из категории маломобильных.

Также предстоит уточнить причины самого пожара. В частности, дом мог загореться из-за емкости с горячей золой, оставленной в помещении.