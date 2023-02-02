Кузбасские урологи удалили угрожавший жизни пациента 12-сантиметровый тромб

Фото: пресс-служба Минздрава Кузбасса

Об уникальном случае на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. Как рассказал чиновник, 12-сантиметровый тромб удалили урологи Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева.

- Тромб образовался из-за опухоли почки и почти полгода «плавал» по организму. Это реальная угроза жизни! - написал Беглов.

Глава областного Минздрава отметил, что операция проводилась с использованием 3D-эндоскопа и была сложной, поскольку одно неверное движение могло привести к смерти пациента. Он также подчеркнул, что в Сибири за подобные случаи берутся лишь специалисты из Кузбасса и единичных федеральных клиник.