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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:04

Лекарства для астматиков поступят в кемеровские аптеки в ближайшие сутки

Информация об этом появилась на портале «Кузбасс Онлайн»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кемеровчанин пожаловался на портале, что на протяжении семи лет получает препараты от хронической астмы и недавно ему выдали рецепты на три лекарства, два из которых он получил в декабре, а вот с третьим возникла проблема, поскольку длительное время его не было в наличии. В январе мужчина не смог получить ни одного препарата ввиду их отсутствия.

- Две недели хожу в аптеку, где собираются такие же, как я (человек 30), которые стоят в очереди не один час, чтобы услышать ответ: «Ничего нет, приходите на следующей неделе», - написал горожанин.

На это отреагировал администратор портала «Кузбасс Онлайн»: он заявил, что необходимые астматикам препараты поступят в аптеки уже завтра, 3 февраля, и их можно будет спокойно получить по рецепту.