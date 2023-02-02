Лекарства для астматиков поступят в кемеровские аптеки в ближайшие сутки

Фото: архив «КП» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кемеровчанин пожаловался на портале, что на протяжении семи лет получает препараты от хронической астмы и недавно ему выдали рецепты на три лекарства, два из которых он получил в декабре, а вот с третьим возникла проблема, поскольку длительное время его не было в наличии. В январе мужчина не смог получить ни одного препарата ввиду их отсутствия.

- Две недели хожу в аптеку, где собираются такие же, как я (человек 30), которые стоят в очереди не один час, чтобы услышать ответ: «Ничего нет, приходите на следующей неделе», - написал горожанин.

На это отреагировал администратор портала «Кузбасс Онлайн»: он заявил, что необходимые астматикам препараты поступят в аптеки уже завтра, 3 февраля, и их можно будет спокойно получить по рецепту.