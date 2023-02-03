В Кемерове в 2023 году отремонтируют 20 улиц

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

В Кемерове в этом году будет отремонтировано 20 улиц и проспектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Магистрали будут обновлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», поэтому в список, согласно условиям, попали дороги, имеющие высокий износ покрытия, интенсивный автомобильный трафик, а также общественный запрос.

Так, будет отремонтирована улица Инициативная, которая проходит через Кировский район, улицу Камышинскую, связывает Южный и Плешки и позволяет выехать на федеральную трассу «Сибирь». Также рабочие приведут в порядок перекресток улицы Терешковой и Октябрьского проспекта, улицу Грузовую, несколько улиц Кедровки: Строительную, Стадионную, Стахановскую.

Новый асфальт уложат на Ленинградском проспекте и Волгоградской улице в границах от Ленина до Химиков.

Около 4 км дорожного покрытия будет заменено на Южном: это улицы Тюленина, У. Громовой, а также участки улицы Патриотов (от Базовой до Радищева) и улицы Двужильного (от Баумана до В. Волошиной).

В завокзальной части города планируется отремонтировать участок улицы К. Цеткин от ж/д переезда до Тельбесской, а также улицу Тельбесскую.

В ближайшие время будут определены подрядчики для выполнения этих работ.