В Кузбассе изъяли более 4 000 литров фальсифицированного алкоголя

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемеровской области полицейские изъяли из оборота более четырех тысяч литров алкогольной продукции без маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, шестеро злоумышленников производили, а затем реализовывали поддельный алкоголь через сеть торговых точек. Сотрудники полиции обнаружили цех, где производилась фальсифицированная продукция, пять складских помещений, где она хранилась, а также установили 15 магазинов, в которых была налажена продажа алкоголя.

Из оборота было изъято более четырех тысяч литров поддельных водки и коньяка. Кроме того, обнаружено оборудование, федеральные специальные марки с признаками подделки, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.