Доверчивая жительница Кузбасса лишилась 900 000 рублей

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

55-летняя жительница Анжеро-Судженска поверила незнакомцу и лишилась 900 000 рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщину «развели» телефонные мошенники. Представившись сотрудником правоохранительных органов, один из них сообщил, что аферисты пытаются оформить от ее имени кредит. Чтобы разоблачить их, мужчина рекомендовал жительнице самой подтвердить онлайн-заявку на заем в размере 900 000 рублей и перевести деньги на «безопасный счет». После этого женщине позвонил сотрудник банка и рассказал, как и куда она должна перечислить деньги. Только когда горожанка не смогла связаться с собеседниками, она поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские разыскивают аферистов. Возбуждено уголовное дело.

В полиции Кузбасса напомнили, что нельзя выполнять операции со своими счетами под диктовку неизвестных.