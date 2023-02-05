Синоптики предупредили кузбассовцев о НМУ второй степени опасности

Фото: прхиви "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В подельник 6 февраля, в Кузбассе вновь прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается морозная температура -24... -29 градусов, местами -15... -20, днем потеплеет до -12.. -17, местами до -2...-7. Ветер будет переменным. Осадков в понедельник не ожидается, местами возможен дым, дымка, изморозь, утром - туманы. На дорогах - гололедица, снежный накат.

Синоптики предупредили, что на территории Кемерова, Новокузнецка Прокопьевска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В регионе объявлен режим НМУ второй степени опасности до 18:00 6 февраля.