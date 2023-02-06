В Кемерове вновь изменят движение по проспекту Ленина

Фото: администарция г. Кемерово.

В Кемерове временно запретят поворот налево с проспекта Ленина на улицу Мичурина при движении со стороны цирка. Об этом предупредили в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения в ходе мониторинга дорожной ситуации пришли к выводу, что левый поворот на улицу Мичурина сильно затрудняет движение по проспекту Ленина. Чтобы увеличить пропускную способность магистрали, этот маневр будет временно запрещен. Уже сегодня вечером дорожники установят на участке соответствующие знаки.

При необходимости выполнить поворот на Мичурина можно будет на следующем перекрестке – в районе улицы Красной. В администрации напомнили, что такая мера уже вводилась на период ремонта Красноармейского моста и показала свою эффективность.