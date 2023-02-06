В Кемерове еще 10 автобусов оснастили валидаторами

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове с начала года еще 10 автобусов оснастили системами для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент валидаторы установлены в 155 из 236 автобусов, принадлежащих Кемеровской транспортной компании (это почти 70%).

По данным УЕЗТУ, сегодня более 80% кемеровчан расплачиваются за проезд в общественном транспорте с помощью транспортных и банковских карт. По оценке транспортников, валидаторы значительно упростили систему оплаты и облегчили работу водителей.