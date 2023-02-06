Решивший построить похоронное бюро кузбассовец подверг угрозе жизни людей

Фото: пресс-служба Мариинского городского суда

Житель Мариинска летом прошлого года решил построить похоронное бюро и жилой дом, для чего огородил место стройки глухим деревянным забором, тем самым закрыв треугольник видимости на дороге. Отмечается, что строительство было организовано на пересечении улиц Пальчикова и Антибесской, где также начинается выезд на дорогу Мариинск - Томск. В результате горожанина заставили заплатить штраф в пять тысяч рублей.

В декабре 2022 года помощник городского прокурора вместе с инспектором ГИБДД решили проверить, убрал ли мужчина забор, однако оказалось, что источник опасности все еще на месте. В связи с этим прокурор обратился в Мариинский горсуд с требованием, чтобы на кузбассовца возложили обязанности по устранению нарушений.

- Ответчик признал исковые требования прокурора. В результате суд решил принять признание ответчиком иска, удовлетворив требования прокурора в полном объеме, - сообщила пресс-служба суда.

Теперь нарушитель обязуется до 31 мая текущего года привести возведенные им забор на перекрестке в соответствие с требованиями. Решение суда уже вступило в законную силу.