Кузбасские следователи возбудили дело по факту ДТП, где погибла семья с двумя маленькими детьми

Фото: архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла 5 февраля в 20:00 на 239-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. Кемеровчанин ехал на Volkswagen Polo со своей женой и двумя детьми: трехлетней дочерью и двухмесячным сыном, однако из-за выбежавшего на дорогу лося не справился с управлением и вылете на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hino Ranger, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Все обстоятельства страшной аварии устанавливаются.

Полиция Кузбасса напомнила, что водителям нужно выбирать скорость движения, исходя из конкретных дорожных условий и расстояния видимости. В темное время суток необходимо снизить скорость, отказаться от маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также быть предельно внимательными и осторожными.