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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:07

Новый детский сад за 221 млн рублей построят в кузбасском городе

На портале Госзакупок стартовал аукцион по поиску подрядчика
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый детсад будет построен в Прокопьевске. Начальная цена контракта, согласно информации на сайте Госзакупок, составит 221 374 403,22 рубля. Заказчиком является Министерство строительства Кузбасса.

Дошкольное образовательное учреждение появится на улице Институтская, 43. Оно рассчитано на 190 мест: две группы будут для малышей до трех лет (по 20 человек), шесть групп отдадут для детей от трех до семи лет (по 25 человек).

Электронный аукцион продлится до 13 февраля, а выполнить работы подрядчику нужно будет до 10 декабря 2023 года.