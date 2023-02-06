Торопившийся на поезд пожилой кузбассовец попал под грузовой состав

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 5 февраля, вечером в Анжеро-Судженске на станции Анжерская под грузовой поезд попал 85-летний мужчина, о чем сообщили в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. Транспортные полицейские установили, что пенсионер спешил на пассажирский поезд, в связи с чем решил перейти ж/д пути в непредназначенном месте перед двигавшимся локомотивом.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения, в результате которого горожанин получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение.

Материалы по факту данного происшествия направлены в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России для дальнейшей проверки.

Транспортная полиция напомнила, что запрещено ходить по путям и вдоль ж/д путей ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье, переходить через путь сразу после прохождения поезда, не убедившись в отсутствии других транспортных средств. Кроме того, появляться на объектах транспортной инфраструктуры в состоянии опьянения недопустимо, как и слушать музыку в наушниках при переходе путей.