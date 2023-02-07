Легендарные русские хоккеисты приедут в Новокузнецк

Фото: ХК Легенды хоккея.

В Новокузнецке пройдет матч с участием хоккейных звезд на Кубок губернатора

Он приурочен к открытию после реконструкции Арены кузнецких металлургов имени Олега Короленко.

За почетный трофей, учрежденный главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, сразятся легенды отечественного хоккея - Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Виталий Прохоров, Сергей Шепелев и другие звезды. К славной плеяде многократных олимпийских чемпионов и чемпионов мира добавится также не менее знаменитый в своей сфере народный артист России Игорь Бутман.

Соперниками звезд станут новокузнецкие любители из команды Кузница Победы и воспитанники местной детской хоккейной команды Металлург и участники Специальной военной операции.

Начало матча - 8 февраля в половине шестого вечера.

Напомним, что в этот же день все желающие в новокузнецком драматическом театре смогут сфотографироваться с Кубком Юрия Гагарина - главным трофеем Континентальной хоккейной лиги, а также с двукратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира в составе сборной СССР Александром Якушевым.

Экспонирование Кубка и автограф-сессия пройдут при поддержке администрации Правительства Кузбасса, Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, а также администрации Новокузнецка с 10.00 до 13.00.