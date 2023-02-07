Первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС завершен

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На аппаратном совещании директор филиала СГК в Кузбассе Антон Баев сообщил, что к настоящему моменту полностью завершен первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС, а на энергоблоке № 7 закончены испытания нового оборудования, сейчас строятся три градирни. В проект уже инвестировано 4,1 миллиарда рублей.

- Поставили все российское оборудование: реконструировали котел, заменили генератор. Еще осталось сделать 3 блока по 200 МВт каждый. Также мы рассматриваем еще один проект вместе с СГК - связать энергомостом Томь-Усинскую ГРЭС и Новокузнецк, чтобы подавать тепло в город напрямую с этой электростанции, - заявил губернатор Сергей Цивилев.

В свою очередь, Антон Баев отметил, что эксперты СГК уже начали изучать геологию и геодезию местности для строительства теплопровода на 28 километров.

Кроме того, главам муниципалитетов и Министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса дано поручение по разработке долгосрочной программы модернизации тепловых сетей, в которых предусмотрена подземная прокладка коммуникаций.