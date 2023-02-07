В Кузбассе мужчина выплатил сыну алименты только после ареста автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Новокузнецка оплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина должен был выплачивать средства на содержание 10-летнего сына, однако свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге новокузнечанин задолжал ребенку почти 300 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, но после этого он все равно не выплатил деньги. Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и постановление о временном ограничении на выезд из страны. Кроме того, судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля новокузнечанина, а затем и вовсе арестовали машину. После этого мужчина оплатил всю сумму долга.