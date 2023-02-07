Суд приговорил кузбассовца к реальному сроку за пьяное вождение

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной прошлого года 33-летний житель Кузбасса, уже судимый по ст. 264.1 УК РФ(«Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), отправился на рыбалку на машине супруги. Там мужчина употреблял алкоголь, после чего поехал домой.

По пути его остановили инспекторы ГИБДД. По результатам проверки специальным прибором было установлено, что кузбассовец пьян.

Свою вину мужчина полностью признал и в содеянном раскаялся, однако суд учел, что наказание, которое было назначено подсудимому ранее, не возымело должного эффекта, и приговорил его в шести месяцам заключения в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок четыре года.

Отмечается, что приговор обжалован не был и уже вступил в законную силу.