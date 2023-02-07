Студенты из Кузбасса проверили знания об авиации и технологиях в рамках интеллектуальной игры ко Дню российской науки

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В преддверии двух праздников - Дня российской науки (8 февраля) и 100-летия отечественной гражданской авиации (9 февраля) - студенты КемГУ, КемГМУ, КемГИКа, КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, КемГСХА, филиала РГИСИ приняли участие в экскурсии и интеллектуальной игре, которая проходила в кемеровском аэропорту.

- Наука объединяет не только вузы и научные институты, она есть в образовании, культуре, здравоохранении, строительстве, на производстве и в государственном управлении. Интеллектуальная игра — одно из ключевых мероприятий, в которой мы в интерактивной форме привлекаем молодежь, — отметил глава Миннауки Кузбасса Сергей Пфетцер.

В рамках мероприятия студенты отвечали на вопросы о научных открытиях, атомной промышленности, IT-технологиях, изобретателях, гражданской авиации и естественных науках.