На открытии Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе выступят Евгений Плющенко и Александра Трусова

Фото: Международные игры «Дети Азии» в Кузбассе / ВКонтакте

Хедлайнерами и ведущими торжественной церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе станут известные российские спортсмены. Об этом рассказали в оргкомитете соревнований.

Грандиозное шоу состоится 25 февраля в ледовом дворце «Кузбасс». В программе - парад делегаций спортсменов и внесение флагов стран-участниц, вокальные и хореографические номера, а также выступления известных фигуристов. Хедлайнерами шоу будут - двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын, восходящая звезда фигурного катания Александр Плющенко, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Ведущими церемонии будут олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая Наталья Литовка.

Билеты на шоу уже поступили в продажу.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них примут участие более тысячи юных спортсменов. В программу входят лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд и горнолыжный спорт. Также впервые в истории Игр пройдут демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.