«Тараканы кишат и невозможно дышать»: кемеровчане пожаловались на антисанитарию в школе №34

Жители Кемерова пожаловались в соцсетях на антисанитарию в школе № 34, расположенной в Рудничном районе.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Автор поста, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что школа кишит тараканами, причем они встречаются не только в столовой, но и в коридорах, туалетах и даже в питьевых фонтанчиках. Туалеты находятся в плачевном состоянии: нет мыла, туалетной бумаги.

- В туалетах невозможно даже дышать, - сообщил кемеровчанин, опубликовав также фотографию с грязным унитазом.

По его словам, парты и стулья находятся «в убитом состоянии», в батареях - мусор, лампы в коридорах еле работают. При этом в здании еще и холодно.

В комментариях пользователи отметили, что школьникам нужно не жаловаться, а убирать за собой.

- Не мешало бы родителям провести беседы с детьми, которые не умеют ходить в туалет, - написал один из комментаторов.

Горожане предложили заставить детей самих навести порядок в школе, после чего им больше не захочется мусорить.

При этом по поводу тараканов пользователи посоветовали обратиться к руководству школы или в Роспотребнадзор.