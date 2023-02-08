Губернатор Кузбасса выступил за ежемесячные осмотры строящихся объектов Восточного полигона

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Накануне прошло заседание комиссий Госсовета по направлениям «Транспорт» и «Энергетика», на котором присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, помощник президента России Игорь Левитин, глава Бурятии Алексей Цыденов, руководители регионов, а также профильных ведомств.

Во время своего выступления глава Кузбасса, который является председателем комиссии Госсовета по энергетике, заявил, что в текущем году необходимо обеспечить комплексный мониторинг 83 объектов Восточного полигона.

Кроме того Сергей Цивилев предложил ввести мораторий на повышение тарифов на перевозки угля ж/д транспортом и возобновить действие понижающих коэффициентов при определении платы за экспорт угля в зависимости от расстояния. Кроме того, предлагается для увеличения объемов рассмотреть возможность скидок на перевозку угля в порты Северо-Запада в 2023-2024 годах.

Вместе с тем глава Кузбасса предложил также ввести мораторий на принятие новых законов и внесение поправок в действующие нормативно правовые акты, приводящих к увеличению нагрузки, в том числе финансовой, на отечественных грузоотправителей и других участников перевозки.