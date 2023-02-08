В кузбасском городе 47 семей получили льготное жилье

Фото: АПК

В Мариинске 47 семей льготных категорий заехали в новый четырехэтажный дом площадью почти три тысячи квадратных метров, построенный по национальному проекту «Жилье и городская среда». Так, 30 квартир были предоставлены в рамках программы переселения из аварийного жилья, восемь - детям-сиротам, еще девять - на условиях соцнайма для многодетных семей, ветеранов боевых действий и инвалидов.

Дом построен из железобетонных плит с утеплением (до -50°C), в нем есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой «под ключ», установленными приборами учета и пожарными извещателями, а также сантехникой. Рядом есть школа и детсад, магазины, медучреждения и остановка общественного транспорта.

- До конца года в округе планируется построить еще два дома на 44 и 32 квартиры – здесь же в 5 микрорайоне и в поселке Калининский. Эти новостройки также предназначены для льготников, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Отмечается, что в 2023 году планируется построить как минимум 30 социальных домов - в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Кемерове, Междуреченске, Новокузнецке, Осинниках, Тайге, Юрге, Гурьевском, Крапивинском, Мариинском, Промышленновском, Тяжинском, Новокузнецком муниципальных округах.