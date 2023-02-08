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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:12

Кемеровские власти потратят на установку трех светофоров более 11 млн рублей

Контракт опубликован на сайте Госзакупок
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

На портале Госзакупок администрация Кемерова опубликовала контракт на оборудование трех перекрестков в городе. Начальная стоимость - 11 452 490 рублей.

Согласно документам, подрядчик должен будет установить светофоры и обеспечить резервное питание для них, а также демонтировать знаки и установить новые на трех перекрестках: улиц Красноармейская и Черняховского, улиц Масальская и Белозерная и улиц 1-я Линия и Радищева.

Электронный аукцион продлится с 7 по 15 февраля. Срок выполнения работ - со следующего после заключения контракта дня до 1 августа текущего года.