Кемеровские власти потратят на установку трех светофоров более 11 млн рублей

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На портале Госзакупок администрация Кемерова опубликовала контракт на оборудование трех перекрестков в городе. Начальная стоимость - 11 452 490 рублей.

Согласно документам, подрядчик должен будет установить светофоры и обеспечить резервное питание для них, а также демонтировать знаки и установить новые на трех перекрестках: улиц Красноармейская и Черняховского, улиц Масальская и Белозерная и улиц 1-я Линия и Радищева.

Электронный аукцион продлится с 7 по 15 февраля. Срок выполнения работ - со следующего после заключения контракта дня до 1 августа текущего года.