В минздраве прокомментировали закрытие роддома № 1 в Кемерове

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В минздраве Кузбасса прокомментировали информацию о закрытии роддома № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля 2023 года родильный дом 1 г. Кемерово закрыт, сотрудники переводятся в другие больницы или увольняются. При этом ранее было известно, что с 1 по 6 февраля медучреждение приостанавливило работу в связи с плановой санитарной уборкой, после чего должно было вновь открыть свои двери. Однако пока прием пациенток так и не начался.

Ситуацию прокомментировали в минздраве Кузбасса.

- Приостановлена госпитализация в родильный дом ГАУЗ «ККБСМП им. М.А. Подгорбунского» в связи с нарушением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, что мешает оказанию качественной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Нарушения не были устранены в срок, отведенный на профилактические работы в акушерском стационаре, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе минздрава, не ответив на вопрос, кто принял решение о приостановке работы роддома и когда его планирует открыть.

В ведомстве также заявили, что в Кемерове оказание медицинской помощи матерям и новорожденным организовано в полном объеме. Коечная мощность двух стационаров – это Кемеровский областной перинатальный центр и роддом КОДКБ - позволяет делать это качественно.