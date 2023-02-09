Мэрия предупредила кемеровчан о мошенниках, которые ходят по домам частного сектора

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове активизировались мошенники, которые ходят по попадающим под реновацию домам частного сектора и обманывают горожан. Об этом предупредили в мэрии.

За последние две недели в Общественную приемную по вопросам комплексного развития территории заискитимской части города поступило несколько жалоб жителей на аферистов. Мошенники ходят по домам, представляются юристами, блогерами, правозащитниками или журналистами. Они фотографируют квартиры, выпытывают личную информацию, а затем подстрекают жителей на противоправные действия и вымогают деньги.

- Пожалуйста, будьте осторожны. Не поддавайтесь на провокации. Не заключайте каких-либо соглашений, не впускайте незнакомцев на территорию дома, не убедившись, кто на самом деле находится перед вами. Ни в коем случае не передавайте документы или денежные средства, - предупредили в администрации города.

При появлении подозрительных личностей нужно обращаться в правоохранительные органы. Консультацию можно получить по телефону горячей линии Общественной приемной - она работает круглосуточно (т. 36-23-21).