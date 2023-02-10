В Кемерове автобус №7 изменит путь следования

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове изменена схема движения автобуса №7 «Драмтеатр – Детский сад». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с 8 февраля по 30 апреля семь автобусов - №№6, 7, 35, 80, 99, 100 и 26Т - объезжают закрытый на время работ на теплосетях участок улицы Веры Волошиной. Схемы движения этих маршрутов были изменены, а сегодня специалисты внесли дополнительную корректировку в путь следования автобуса № 7 «Драмтеатр – Детский сад».

Так, в сторону Южного автобус будет двигаться следующим образром: от остановки «Драмтеатр» до остановки «улица 1-я Линия» по маршруту и далее улица Радищева, улица Космическая, улица Ю. Двужильного, улица Баумана, улица Дружбы, улица В. Волошиной, остановка «Детский сад».

В сторону Центрального района: от остановки «Детский сад», улица В. Волошиной, улица Ю. Двужильного, улица Космическая и далее по маршруту.