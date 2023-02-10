Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей об ухудшении погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В ближайшие дни в Кузбассе прогнозируется сильное похолодание и гололедица на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Кузбасса предупредила автомобилистов о дополнительных опасностях на трассах.

Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок на личном транспорте. При крайней необходимости ехать следует взять с собой дополнительную теплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи телефона. Нужно обратить внимание на соответствие погодным условиям используемого топлива и технических жидкостей и проверить работу систем, отвечающих за обогрев салона и работу двигателя.

- Главная опасность для водителей в морозные дни - снижение видимости из-за тумана, клубов пара от стоящего и движущегося транспорта, - отметили в ГИБДД, рекомендовав водителям двигаться с максимально низкой скоростью, а дистанцию и боковой интервал, напротив, увеличить. Также в ведомстве напомнили, что необходимо заранее снижать скорость, проезжая мимо остановок и при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходам стоит с предельной осторожность переходить дорогу, особенно в районах остановок, где в морозные дни клубы пара от стоящих автобусов, значительно снижают видимость.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112 или по телефону полиции 02 (с мобильного – 102).