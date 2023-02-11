Кузбасс занял пятое место по абсолютной убыли населения среди всех регионов России

Фото: «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России - 2022» за январь -ноябрь, в котором отражены обновленные демографические данные: Кузбасс расположился на пятом месте по абсолютной убыли населения - в общем за 11 месяцев естественным и миграционным путем регион лишился 20 491 жителя.

Кемеровскую область по приведенным показатель обогнали Ростовская, Нижегородская, Саратовская области и Москва.

Так, за январь-ноябрь 2022 года в Кузбассе родились 18 197 детей, а умерли 34 822 человека, в том числе 114 детей до одного года (годом ранее этот показатель составил 43 048 человек). То есть естественная убыль населения равна 16 625: первое место по СФО и седьмое по России.

Что касается миграции, то за 11 месяцев прошлого года в Кемеровскую область приехали 54 960 человек, а покинули регион 59 276 жителей. Таким образом, миграционная убыль составила 4 316 - четвертое место по СФО.