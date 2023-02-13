Рост продолжается: за сутки в Кузбассе выявлено 94 новых случая коронавируса

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе медики продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом. По данным Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации, за сутки в регионе выявлено 94 случая заболевания COVID-19, один пациент скончался.

Увеличение количества заболевших в регионе наблюдается с начала февраля: в последние дни ежедневно регистрируется более 90 случаев заражения. Тогда как в январе выявлялось не более 30 новых инфицированных в день.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирусом заболели 214 748 человек: из них 210 858 выздоровели, 2 888 скончались, 1 002 находятся на лечении.